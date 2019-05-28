Билл Дэйли: "Рано говорить о формальном расследовании по делу Кузнецова"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли - о скандале с участием форварда "Вашингтона" и сборной России Евгения Кузнецова. Он отметил, что о формальном расследовании по этому вопросу говорить пока преждевременно.

- Я бы не торопился с использованием термина расследование, это очень расплывчатое понятие, - цитирует Билла Дэйли ESPN. - Конечно, нам нужно понять факты и обстоятельства. Я не называл бы это формальным расследованием. У меня есть много вопросов по этой ситуации. Конечно, он признал, что находился в комнате рядом с этим (веществом - прим. "СЭ"), что бы это не было. Но я не знаю, что это, и он утверждает, что ничего не употреблял. Я не буду обвинять его на основании этого.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Евгений Кузнецов после публикации видео заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"

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