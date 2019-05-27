Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу"

Сегодня в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Приводим заявление Кузнецова по этой ситуации:

– Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.



Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с "Вашингтоном"). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.



Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео.​

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