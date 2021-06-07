Белорусский нападающий Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом»
7 июня 2021, 23:00
Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.
20-летний Оксентюк был выбран «Старз» на драфте-2020 под общим 162-м номером в шестом раунде.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-sign-forward-yevgeni-oksentyuk-to-three-year-entry-level-contract/c-325231342
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