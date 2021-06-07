Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Белорусский нападающий Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом»

7 июня 2021, 23:00
Теги:

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

20-летний Оксентюк был выбран «Старз» на драфте-2020 под общим 162-м номером в шестом раунде.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-sign-forward-yevgeni-oksentyuk-to-three-year-entry-level-contract/c-325231342

Читайте также

Германия разгромила Латвию со счетом 7:1 в товарищеском матче
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
С кем закрутил роман муж Ксении Бородиной за спиной у жены
Биолог рассказал, доплывут ли «морские сопли» из Турции до Крыма и Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд