Белорусский нападающий Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом»

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал контракт новичка с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

20-летний Оксентюк был выбран «Старз» на драфте-2020 под общим 162-м номером в шестом раунде.