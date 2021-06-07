Кросби возглавил список хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби возглавил список хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в истории НХЛ, сообщает CapFriendly.

По информации источника, в нынешнем сезоне 33-летний канадец обошел в этом списке чеха Яромира Ягра. За свою карьеру Кросби заработал 129 миллионов долларов. Это на 2 миллиона больше, чем у Ягра.

На третьем месте — россиянин Александр Овечкин, который заработал в «Вашингтоне» 122 миллиона долларов.