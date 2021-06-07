Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кросби возглавил список хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ

20:35
Теги:

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби возглавил список хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в истории НХЛ, сообщает CapFriendly.

По информации источника, в нынешнем сезоне 33-летний канадец обошел в этом списке чеха Яромира Ягра. За свою карьеру Кросби заработал 129 миллионов долларов. Это на 2 миллиона больше, чем у Ягра.

На третьем месте — россиянин Александр Овечкин, который заработал в «Вашингтоне» 122 миллиона долларов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CapFriendly/status/1401935351422279683

Читайте также

Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд