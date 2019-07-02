Белльмар перешел в "Колорадо"

Нападающий сборной Франции Пьер-Эдуард Белльмар перешел из "Вегаса" в "Колорадо"​. 34-летний форвард подписал двухлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Белльмар провел 76 матчей и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности "+2". В шести играх плей-офф Белльмар очков не набрал.

Напомним, Белльмар пропустил чемпионат мира-2019 из-за того, что на несколько недель выбыл из-за травмы нижней части тела.

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