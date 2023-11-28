Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард поделился мнением об отстранении форварда Кори Перри от команды.
«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.
Ранее «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва.
Ранее в СМИ писали, что Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Коннора Бедарда.
Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
Результаты / календарь
17.11
18.11
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20.11
21.11
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29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|2 : 1 ОТ
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97
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