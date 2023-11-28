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Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью

Виктория Кравченко
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Коннор Бедард.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард поделился мнением об отстранении форварда Кори Перри от команды.

«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.

Ранее «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва.

Ранее в СМИ писали, что Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Коннора Бедарда.
Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».
Кори Перри
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва
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