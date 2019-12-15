Барри Тротц: «Варламов был крепким орешком против «Баффало»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц оценил выступление российского вратаря Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2 ОТ).

— Варли был крепким орешком, — цитирует Тротца официальный сайт «островитян». — Он выглядел солидно. У них не было много шансов при игре пять на пять, но в нужный момент надо было совершать сэйвы. Что он и сделал.

Конкуренция между ним и Грайссом? Они практически однотипны и находятся на высоком уровне. Это сила «островитян». Мы хорошо с этим справляемся.

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