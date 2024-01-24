Барбашев забросил шайбу в ворота Сорокина в матче «Айлендерс» — «Вегас»

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 12-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Для него это 12-й гол в текущем сезоне.

Ворота «островитян» в этой встрече защищает российский голкипер Илья Сорокин.