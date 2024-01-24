Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». На 3-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Российский нападающий Никита Кучеров реализовал большинство «Лайтнинг». Для него этот гол стал 30-м в текущем сезоне.

30-летний россиянин является лучшим бомбардиром лиги на данный момент — 30 голов и 48 голевых передач.