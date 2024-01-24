Кучеров забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» выигрывает у «Филадельфии» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 2:0.

На 19-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 29-м в текущем сезоне.