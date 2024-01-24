«Сент-Луис» обыграл «Калгари»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3

У «Блюз» ассистентский хет-трик оформил Ник Ледди. Две шайбы забросил Брендон Саад. У «Флэймз» гол и результативная передача на счету Егора Шаранговича.

«Сент-Луис» набрал 48 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» потерпел третье поражение подряд. «Флэймз» с 47 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Голы: Уигар — 11 (Андерссон, Кадри), 11:38 — 1:0. Саад — 12 (Парэйко, Ледди), 28:27 — 1:1. Хэнифин — 8 (Шарангович, Танев), 31:13 — 2:1. Шарангович — 20 (Юбердо, Линдхольм), 32:17 — 3:1. Шенн — 11 (мен.), 37:13 — 3:2. Кайру — 13 (Томас, Ледди), 46:56 — 3:3. Саад — 13 (Парэйко, Ледди), 59:12 — 3:4.

Вратари: Маркстрем (59:23) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (17+13+5) — 26 (10+9+7).

Наши: — - Александров (9.12/1/0), Бучневич (18.50/2/0), Торопченко (14.22/0/-1).

24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.