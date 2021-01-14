В ночь на 15 января «Баффало» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в рамках «регулярки». В нынешнем чемпионате они проведут 8 очных встреч из-за географического деления дивизионов.

За «Кэпиталз» выступает капитан команды Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.

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Видеотрансляция матча «Баффало» — «Вашингтон»