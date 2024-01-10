«Сиэтл» обыграл «Баффало» и продлил победную серию
«Сиэтл» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» одержали седьмую победу подряд.
«Сиэтл» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 38 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сиэтл» — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы: Скиннер — 17 (Миттельштадт, Так), 4:57 — 1:0. Гурд — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 13:55 — 1:1. Данн — 8 (бол., Бураковски, Толванен), 18:50 — 1:2. Так — 11 (Скиннер, Миттельштадт), 20:50 — 2:2. Веннберг — 6 (Шварц, Дюмулин), 22:08 — 2:3. Шварц — 9 (Танев, Борген), 31:34 — 2:4. Бенайерс — 6 (Борген), 36:13 — 2:5.
Вратари: Леви — Даккорд.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 38 (19+8+11) — 26 (15+5+6).
10 января. Баффало. KeyBank Center
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|- : -
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|- : -
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|- : -
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41