«Сиэтл» обыграл «Баффало» и продлил победную серию

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«Сиэтл» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» одержали седьмую победу подряд.

«Сиэтл» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сиэтл» — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Скиннер — 17 (Миттельштадт, Так), 4:57 — 1:0. Гурд — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 13:55 — 1:1. Данн — 8 (бол., Бураковски, Толванен), 18:50 — 1:2. Так — 11 (Скиннер, Миттельштадт), 20:50 — 2:2. Веннберг — 6 (Шварц, Дюмулин), 22:08 — 2:3. Шварц — 9 (Танев, Борген), 31:34 — 2:4. Бенайерс — 6 (Борген), 36:13 — 2:5.

Вратари: Леви — Даккорд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (19+8+11) — 26 (15+5+6).

10 января. Баффало. KeyBank Center