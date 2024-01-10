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Сегодня, 05:31

«Сиэтл» обыграл «Баффало» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» одержали седьмую победу подряд.

«Сиэтл» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сиэтл» — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Скиннер — 17 (Миттельштадт, Так), 4:57 — 1:0. Гурд — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 13:55 — 1:1. Данн — 8 (бол., Бураковски, Толванен), 18:50 — 1:2. Так — 11 (Скиннер, Миттельштадт), 20:50 — 2:2. Веннберг — 6 (Шварц, Дюмулин), 22:08 — 2:3. Шварц — 9 (Танев, Борген), 31:34 — 2:4. Бенайерс — 6 (Борген), 36:13 — 2:5.

Вратари: Леви — Даккорд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (19+8+11) — 26 (15+5+6).

10 января. Баффало. KeyBank Center

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сиэтл Кракен
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НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» — «Флорида». Расписание матчей 10 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 39 24 15 55
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Детройт 40 20 20 44
5 Тампа-Бэй 41 19 22 43
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 26 13 56
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 38 19 19 40
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 40 12 28 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 40 26 14 55
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 36 20 16 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 40 17 23 39
7 Анахайм 39 13 26 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
30.12
31.12
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10.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 2 : 5
10.01 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 - : -
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 - : -
10.01 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 - : -
10.01 04:00
Сент-Луис – Флорида
 - : -
10.01 04:00
Виннипег – Коламбус
 - : -
10.01 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 - : -
10.01 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
10.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
10.01 05:00
Аризона – Бостон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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