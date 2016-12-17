"Баффало" обыграл "Айлендерс", Кулемин отдал передачу

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Айлендерс" со счетом 3:2. Победная шайба на счету Расмуса Ристолайнена. Российский нападающий гостей Николай Кулемин отдал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - Айлендерс" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Стром - 4 (Клаттербак, КУЛЕМИН), 13:08 - 0:1. Ларссон - 5 (Ристолайнен, Маккейб), 22:32 - 1:1. Кин - 2 (бол., Принс), 26:39 - 1:2. Мулсон - 8 (бол., Кейн, Джионта), 43:19 - 2:2. Ристолайнен - 2 (Окпосо), 60:42 - 3:2.

Вратари: Ленер - Берубе.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (7+16+12+2) - 35 (16+14+4+1).

Наши: Куликов (20:40/1/-1) - Кулемин (13:27/1/1).

17 декабря. Баффало. KeyBank Center.