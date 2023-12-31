«Коламбус» в овертайме уступил «Баффало», Воронков и Чинахов сделали по результативному пасу

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Баффало» со счетом 2:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Деймон Северсон и Адам Фантилли, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативной передачей, вратарь Даниил Тарасов отразил 38 бросков. У «Сэйбрз» голы забили Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

После этого матча «Коламбус» с 32 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 34 очками — на 14-й строчке.