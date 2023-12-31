Меркулов дебютировал за «Бостон». Форвард выступает в США с 2021 года

Форвард «Бостона» Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ.

23-летний россиянин вышел в третьем звене «Брюинз» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».

Меркулов с 2021 года выступает за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс». В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков в 31 матче АХЛ.