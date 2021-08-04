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Tokyo 2020
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«Баффало» хотел получить от «Вегаса» четыре актива за Айкела

08:45
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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«Вегас» интересовался возможностью обмена нападающего «Баффало» Джека Айкела. «Клинки» запросили за своего лидера четыре актива: вингера Райлли Смита, центрфорварда Пейтона Кребса, защитника Николаса Хэга и выбор в первом раунде драфта, сообщает NBC Sports.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи, и в 21-м матче регулярного чемпионата он набрал 18 (2+16) очков.

Айкел и «Сэйбрз» не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

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Иван Шитик все материалы автора

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