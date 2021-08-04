Бывший нападающий «Торпедо» подписал контракт с фарм-клубом «Айлендерс»
08:33
Бывший нападающий «Торпедо» Крис Терри стал игроком фарм-клуба «Айлендерс» — «Бриджпорта». Он заключил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.
32-летний игрок в минувшем сезоне набрал 16 (8+8) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырех матчах Кубка Гагарина в его активе 1 (0+1) очко.
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