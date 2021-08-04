Бывший нападающий «Торпедо» подписал контракт с фарм-клубом «Айлендерс»

Бывший нападающий «Торпедо» Крис Терри стал игроком фарм-клуба «Айлендерс» — «Бриджпорта». Он заключил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

We have agreed to terms with 6 forwards for the 2021-22 season. Details: https://t.co/KMv3VBKamG



? Jeff Kubiak

? Erik Brown

? Felix Bibeau

? Cole Coskey

? Kyle MacLean

? Chris Terry pic.twitter.com/07zXpEgCCm — Bridgeport Islanders (@AHLIslanders) August 3, 2021

32-летний игрок в минувшем сезоне набрал 16 (8+8) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырех матчах Кубка Гагарина в его активе 1 (0+1) очко.