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«Питтсбург» обсуждал с «Калгари» возможный обмен Лучича

09:24
Милан Лучич. Фото Getty Images
Милан Лучич. Фото Getty Images
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«Писттбург» проявляет интерес к форварду «Калгари» Милану Лучичу. Клубы уже провели предварительные переговоры относительно возможного обмена, сообщает журналист Роб Росси.

У 33-летнего канадца осталось еще два года по контракту с зарплатой в 6 миллионов долларов за сезон. Правда, кэпхит контракта составляет 5,25 млн, так как 750 тысяч удержал «Эдмонтон» во время прошлого обмена игрока.

В прошедшем сезоне Лучич набрал 23 (10+13) очка в 56 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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