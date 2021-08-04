«Питтсбург» обсуждал с «Калгари» возможный обмен Лучича

«Писттбург» проявляет интерес к форварду «Калгари» Милану Лучичу. Клубы уже провели предварительные переговоры относительно возможного обмена, сообщает журналист Роб Росси.

У 33-летнего канадца осталось еще два года по контракту с зарплатой в 6 миллионов долларов за сезон. Правда, кэпхит контракта составляет 5,25 млн, так как 750 тысяч удержал «Эдмонтон» во время прошлого обмена игрока.

В прошедшем сезоне Лучич набрал 23 (10+13) очка в 56 матчах.