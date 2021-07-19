«Баффало» готово обменять Сэма Райнхарта

«Баффало» планирует обменять нападающего Сэма Райнхарта этим летом. «Клинки» уже обсуждали варианты трейда с несколькими клубами, сообщает TFP.

Райнхарт в прошедшем сезоне стал самым результативным игроком «Баффало», набрав 40 (25+15) очков в 54 матчах. Команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.

У 25-летнего канадца подходит к концу контракт, по которому он получал 5,2 миллиона долларов. Райнхарт получит статус ограниченно свободного агента.

Ранее хоккеист открыто изъявлял недовольство игрой команды.