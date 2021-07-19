«Баффало» готово обменять Сэма Райнхарта
23:03
«Баффало» планирует обменять нападающего Сэма Райнхарта этим летом. «Клинки» уже обсуждали варианты трейда с несколькими клубами, сообщает TFP.
Райнхарт в прошедшем сезоне стал самым результативным игроком «Баффало», набрав 40 (25+15) очков в 54 матчах. Команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.
У 25-летнего канадца подходит к концу контракт, по которому он получал 5,2 миллиона долларов. Райнхарт получит статус ограниченно свободного агента.
Ранее хоккеист открыто изъявлял недовольство игрой команды.
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