Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Баффало» Райнхарт выразил недовольство стратегией развития команды

11:29
Сэм Райнхарт. Фото ХК «Баффало».
Сэм Райнхарт. Фото ХК «Баффало».
Теги:

Нападающий «Баффало» Сэм Райнхарт признался, что недоволен стратегией развития команды.

«Для хоккея нормально, когда команде нужна перезагрузка. К сожалению, я слишком часто сталкивался с этими перезагрузками, — приводит слова Райнхарта The Athletic. — Никто не хочет проходить через перестройку. Особенно, когда тебе 26 лет, а эта перестройка только начинается».

Райнхарт в этом сезоне стал самым результативным игроком «Клинков», набрав 40 (25+15) очков в 54 матчах. Команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.

Ранее, 10 мая, капитан команды Джек Айкел также рассказал о конфликте с руководством клуба.

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
Число пострадавших в результате стрельбы в Казани выросло до 32
Кому достанется Кубок России — Локомотив и Крылья Советов
"Я как бог": открывший стрельбу в Казани перед нападением завел блог

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд