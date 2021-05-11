Нападающий «Баффало» Райнхарт выразил недовольство стратегией развития команды

Нападающий «Баффало» Сэм Райнхарт признался, что недоволен стратегией развития команды.

«Для хоккея нормально, когда команде нужна перезагрузка. К сожалению, я слишком часто сталкивался с этими перезагрузками, — приводит слова Райнхарта The Athletic. — Никто не хочет проходить через перестройку. Особенно, когда тебе 26 лет, а эта перестройка только начинается».

Райнхарт в этом сезоне стал самым результативным игроком «Клинков», набрав 40 (25+15) очков в 54 матчах. Команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.

Ранее, 10 мая, капитан команды Джек Айкел также рассказал о конфликте с руководством клуба.