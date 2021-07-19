«Коламбус» изучает варианты обмена Лайне

Нападающий «Коламбуса» Патрк Лайне может сменить клуб. «Блю Джэкетс» изучают варианты обмена 23-летнего финского форварда, утверждает TFP.

28 июля Патрик Лайне может стать ограниченно свободным агентом.

Лайне по ходу сезона был обменян из «Виннипега» вместе с форвардом Джеком Рословиком в «Коламбус» на нападающего Пьера-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. В 45 матчах после обмена Лайне набрал 21 (10+11) очко.

После завершения сезона нападающий выступил с критикой в адрес уже бывшего главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы.