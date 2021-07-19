«Сиэтл» согласовал трехлетний контракт с голкипером Дриджером
22:33
«Сиэтл» заберет на драфте расширения права на голкипера «Флориды» Криса Дриджера. Клуб уже согласовал с ним контракт на три года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
27-летний канадец будет получать 3,5 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Дриджер провел в регулярном чемпионате 23 матча. Он показал коэффициент надежности 2,07, процент отраженных бросков — 92,7.
Если Дриджер покинет «Флориду», то тандем вратарей составят Сергей Бобровский и Спенсер Найт.
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