«Сиэтл» согласовал трехлетний контракт с голкипером Дриджером

«Сиэтл» заберет на драфте расширения права на голкипера «Флориды» Криса Дриджера. Клуб уже согласовал с ним контракт на три года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

27-летний канадец будет получать 3,5 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Дриджер провел в регулярном чемпионате 23 матча. Он показал коэффициент надежности 2,07, процент отраженных бросков — 92,7.

Если Дриджер покинет «Флориду», то тандем вратарей составят Сергей Бобровский и Спенсер Найт.