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«Сиэтл» согласовал трехлетний контракт с голкипером Дриджером

22:33
Крис Дриджер. Фото Getty Images
Крис Дриджер. Фото Getty Images
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«Сиэтл» заберет на драфте расширения права на голкипера «Флориды» Криса Дриджера. Клуб уже согласовал с ним контракт на три года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

27-летний канадец будет получать 3,5 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Дриджер провел в регулярном чемпионате 23 матча. Он показал коэффициент надежности 2,07, процент отраженных бросков — 92,7.

Если Дриджер покинет «Флориду», то тандем вратарей составят Сергей Бобровский и Спенсер Найт.

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Иван Шитик все материалы автора

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