«Флорида» разгромила «Баффало». Бобровский на лед не выходил

«Флорида» крупно переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел всю встречу на скамейке запасных. Играл в воротах Спенсер Найт.

«Флорида» идет на втором месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы: Монтур — 6 (Барков, Марчмент), 5:22 — 0:1. Аччиари — 1 (Монтур, Марчмент), 25:54 — 0:2. Дюклер — 22 (бол., Барков, Райнхарт), 27:39 — 0:3. Верхэге — 17 (Марчмент, Луостаринен), 31:39 — 0:4. Хернквист — 10 (Беннетт, Уигар), 32:42 — 0:5. Барков — 26 (бол., Юбердо, Дюклер), 46:50 — 0:6. Хейден — 2 (Асплунд, Фицджеральд), 53:42 — 1:6.

Вратари: Андерсон — Найт.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 30 (11+7+12) — 31 (3+20+8).

8 марта. Баффало. KeyBank Center. 7906 зрителей.