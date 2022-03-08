Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 9-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала десятой в текущем сезоне.