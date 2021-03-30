Шайба Проворова в овертайме принесла победу «Филадельфии» над «Баффало»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

На шайбы Анри Йокихарью, Коди Икина и Брандона Монтора гости ответили точными бросками Кевина Хейса, Клода Жиру, Шона Кутюрье и Ивана Проворова, который забил в овертайме на 42-й секунде. Отметим, что хозяева вели со счетом 3:0 до 42-й минуты.

«Сэйбрз» могли прервать серию из 17 поражений подряд. Последний раз команда побеждала 24 февраля в матче с «Нью-Джерси» (4:1).

После этого матча «Филадельфия» с 38 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 17 очками — на восьмой строчке.