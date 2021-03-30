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«Питтсбург» без Малкина победил «Айлендерс», Варламов отразил 20 бросков

04:38
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1.

На Энтони Анджелло и Джареда Макканна гости ответили точным броском Мэтта Мартина. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 20 бросков по своим воротам. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Питтсбург» и «Айлендерс» имеют по 48 очков и занимают второе и третье места в Восточном дивизионе соответственно.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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