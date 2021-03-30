«Питтсбург» без Малкина победил «Айлендерс», Варламов отразил 20 бросков

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1.

На Энтони Анджелло и Джареда Макканна гости ответили точным броском Мэтта Мартина. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 20 бросков по своим воротам. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Питтсбург» и «Айлендерс» имеют по 48 очков и занимают второе и третье места в Восточном дивизионе соответственно.