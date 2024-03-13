«Баффало» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» с 72 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке — 67 очков.