Бобровский стал второй звездой матча «Даллас» — «Флорида»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча с «Далласом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил 27 бросков из 30.

Первой звездой матча стал Мэттью Ткачак («Пантерз») — автор двух голевых передач.

Третьей звездой игры признан Джейсон Робертсон («Старз»), на счету которого гол и результативная передача.