Бабаев — о матчах команд НХЛ в Швеции: «Это другая скорость игры и принятия решений»

Агент Шуми Бабаев поделился впечатлениями от матчей клубов НХЛ в Швеции.

«Мне очень понравился новый формат. Раньше было две команды, которые проводили две игры между собой. А сейчас был формат четыре дня — четыре разных матча, и это очень интересно и перспективно. Все время были почти полные трибуны, очень хорошая, позитивная атмосфера.Было видно, что это другой хоккей — другая скорость игры и принятия решений, очень высокий уровень исполнителей.

Понятно, что НХЛ — хоккей номер один в мире, там играют лучшие. Я встретился с Кириллом Капризовым, Ильей Самсоновым и Климом Костиным. Не получилось увидеться с Владимиром Тарасенко, но мы смогли с ним поговорить. У ребят все хорошо», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

С 16 по 19 ноября в Стокгольме состоялось 4 матча с участием «Детройта», «Оттавы», «Торонто» и «Миннесоты».