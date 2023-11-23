Алексеев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Счет стал 1:2.

На 18-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Александр Алексеев. Для него эта заброшеннай шайба стала первой в нынешнем сезоне.