«Айлендерс» встретятся с «Каролиной» в первом раунде плей-офф НХЛ

«Айлендерс» в первом раунде плей-офф НХЛ встретятся с «Каролиной».

По итогам регулярного чемпионата «островитяне» заняли седьмое место в Восточной конференции, «Харрикейнз» закончили на второй строчке.

Также «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона и начнет серию на домашней арене.