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Сегодня, 19:00

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 24 февраля во ВКонтакте начнется в 22.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 24 февраля. Встреча пройдет на «Ю-би-эс Арене» в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков. «Тампа-Бэй» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 65 очков.
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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НХЛ: «Филадельфия» — «Рейнджерс», «Флорида» — «Вашингтон». Расписание матчей 24 и 25 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Вашингтон 55 26 29 60
5 Нью-Джерси 56 28 28 60
6 Айлендерс 56 23 33 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 56 32 24 72
4 Детройт 56 30 26 66
5 Тампа-Бэй 58 30 28 65
6 Баффало 57 26 31 56
7 Монреаль 57 22 35 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 58 35 23 75
4 Сент-Луис 56 30 26 62
5 Нэшвилл 57 30 27 62
6 Миннесота 57 27 30 60
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 59 37 22 80
2 Вегас 57 32 25 70
3 Эдмонтон 54 33 21 68
4 Лос-Анджелес 55 28 27 66
5 Сиэтл 56 24 32 59
6 Калгари 57 27 30 59
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
24.02 03:00
Коламбус – Баффало
 1 : 2
24.02 04:30
Чикаго – Виннипег
 2 : 3 ОТ
24.02 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 2 : 4
24.02 20:00
Детройт – Сент-Луис
 - : -
24.02 22:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
24.02 22:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
24.02 23:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 95
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 58 93
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 87
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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