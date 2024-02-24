«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 24 февраля. Встреча пройдет на «Ю-би-эс Арене» в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков. «Тампа-Бэй» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 65 очков. «Айлендерс» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков. «Тампа-Бэй» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 65 очков.