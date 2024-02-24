«Филадельфия» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 24 февраля. Встреча пройдет на «"Уэллс Фарго Центре» в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Филадельфия» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Филадельфия» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Рейнджерс» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 79 очков. «Филадельфия» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Рейнджерс» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 79 очков.