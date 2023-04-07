Торопченко забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Он на своей половине льда перехватил шайбу, убежал один на один с вратарем и забросил шайбу.

Для 23-летнего россиянина этот гол стал 10-м в текущем сезоне.