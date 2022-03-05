«Айлендерс» победил «Сент-Луис», Сорокин стал второй звездой матча

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» со счетом 2:1. Победный гол забил Брок Нельсон.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков и был признан второй звездой встречи.

«Айлендерс» 11-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» — третий на «Западе».

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«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Вальстрем — 11 (Пелек, Пулок), 6:36 — 1:0. Нельсон — 20 (бол., Добсон, Паризе), 21:04 — 2:0. Томас — 8, 57:08 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Биннингтон (56:39 — 57:08, 57:55).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 20 (6+6+8) — 28 (8+5+15).

Наши: — - Барбашев (14.46/2/0), Бучневич (16.50/1/0), Костин (6.52/1/-1), Тарасенко (16.50/6/+1).

5 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.