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Сегодня, 22:00

Плющев — об усилении охраны Овечкина: «Все правильно! Всегда найдется жаба, которая будет душить»

Владимир Плющев высказался об усилении охраны Александра Овечкина
Антон Иванов
,  
Владислав Флегонтов

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об усилении охраны для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В семье не без урода. Все абсолютно правильно! Всегда найдется жаба, которая будет душить. Везде есть люди, не думающие головой. Тут уже нечему удивляться, всякое может быть. Надеюсь, с Овечкиным будет все в порядке», — сказал Плющев «СЭ».

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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«Вашингтон» усилил охрану Овечкина
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 55 28 27 58
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 55 19 36 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 54 36 18 78
2 Флорида 54 36 18 77
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 55 24 31 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 53 19 34 43
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Даллас 54 31 23 65
5 Нэшвилл 54 30 24 64
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 55 30 25 64
5 Анахайм 57 26 31 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
23.02
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25.02
26.02
27.02
28.02
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9.03
10.03
5.03 03:00
Баффало – Миннесота
 5 : 4
5.03 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
5.03 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
5.03 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 1
5.03 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 1
5.03 04:00
Виннипег – Даллас
 3 : 4 ОТ
5.03 06:00
Анахайм – Вегас
 4 : 5
5.03 20:30
Айлендерс – Сент-Луис
 - : -
5.03 23:00
Филадельфия – Чикаго
 - : -
5.03 23:59
Аризона – Оттава
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
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