Плющев — об усилении охраны Овечкина: «Все правильно! Всегда найдется жаба, которая будет душить»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об усилении охраны для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«В семье не без урода. Все абсолютно правильно! Всегда найдется жаба, которая будет душить. Везде есть люди, не думающие головой. Тут уже нечему удивляться, всякое может быть. Надеюсь, с Овечкиным будет все в порядке», — сказал Плющев «СЭ».
В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|55
|28
|27
|58
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|2
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|55
|24
|31
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|55
|20
|35
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|5.03
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|5 : 4
|5.03
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|5.03
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|5.03
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 1
|5.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 1
|5.03
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|3 : 4 ОТ
|5.03
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|4 : 5
|5.03
|20:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|5.03
|23:59
|
Аризона – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11