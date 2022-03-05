Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об усилении охраны для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В семье не без урода. Все абсолютно правильно! Всегда найдется жаба, которая будет душить. Везде есть люди, не думающие головой. Тут уже нечему удивляться, всякое может быть. Надеюсь, с Овечкиным будет все в порядке», — сказал Плющев «СЭ».

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.