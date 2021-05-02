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«Айлендерс» победили «Рейнджерс» и вышли в плей-офф НХЛ

04:22
2 мая. «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:0. Фото ХК «Айлендерс»
2 мая. «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:0. Фото ХК «Айлендерс»
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Дубль оформил Энтони Бовилье, еще одну шайбу забросил Мэтью Барзал. Форвард гостей Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Российские вратари Семен Варламов и Александр Георгиев отразили 28 и 22 бросков соответственно.

«Островитяне» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 67 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.

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