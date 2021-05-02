«Айлендерс» победили «Рейнджерс» и вышли в плей-офф НХЛ
04:22
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 3:0.
Дубль оформил Энтони Бовилье, еще одну шайбу забросил Мэтью Барзал. Форвард гостей Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Российские вратари Семен Варламов и Александр Георгиев отразили 28 и 22 бросков соответственно.
«Островитяне» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ.
После этого матча «Айлендерс» с 67 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 58 очками — на пятой строчке.
CLINCHED. pic.twitter.com/yG8NyC2oFE— x — New York Islanders (@NYIslanders) May 2, 2021
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