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Дубли Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

05:33
17 января. Нью-Йорк. «Айлендерс» — «Рейнджерс» (0:5). Бучневич оформил дубль. Фото ХК «Рейнджерс»
17 января. Нью-Йорк. «Айлендерс» — «Рейнджерс» (0:5). Бучневич оформил дубль. Фото ХК «Рейнджерс»
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:0.

Дубли на счету Павла Бучневича и Артемия Панарина, еще одну шайбу забросил Каапо Какко. Этот матч стал дебютным для вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в НХЛ.

После этого матча «Рейнджерс» и «Айлендерс» имеют по два очка и занимают 5-6 места в Восточном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 0:5 (2:0, 2:0, 1:0)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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