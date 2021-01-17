Дубли Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:0.

Дубли на счету Павла Бучневича и Артемия Панарина, еще одну шайбу забросил Каапо Какко. Этот матч стал дебютным для вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в НХЛ.

После этого матча «Рейнджерс» и «Айлендерс» имеют по два очка и занимают 5-6 места в Восточном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 0:5 (2:0, 2:0, 1:0)