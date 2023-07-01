«Айлендерс» продлили контракт с Варламовым на четыре года

«Айлендерс» объявили о продлении контракта с российским вратарем Семеном Варламовым.

35-летний голкипер заключил новое соглашение с клубом сроком на четыре года.

Финансовые детали сделки не уточняются. По прошлому контракту хоккеист получал в среднем 5 миллионов долларов в год.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В сезоне-2022/23 россиянин провел 23 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,70.

Также команда из Нью-Йорка объявила о продлении контракта с другим российским вратарем команды, Ильей Сорокиным.