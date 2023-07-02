«Детройт» подписал контракт с Комфером на пять лет

Форвард Джей Ти Комфер подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на пять лет с зарплатой 5,1 млн долларов.

Комфер с 2017 года выступал за «Колорадо». В минувшем сезоне он провел 82 матча в регулярном чемионате НХЛ и набрал 52 (17+35) очка. Также на его счету 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.