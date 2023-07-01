Илья Сорокин подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс» на общую сумму 66 миллионов долларов

Российский вратарь Илья Сорокин подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс».

Соглашение вступит в силу в начале сезона-2024/25. Средняя зарплата 27-летнего игрока составит 8,25 миллиона долларов.

Сорокин выступает в составе «Айлендерс» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, коэффициент надежности 2,34, процент отраженных бросков 92,4. В плей-офф Сорокин сыграл 6 матчей.