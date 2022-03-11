«Айлендерс» разгромили «Коламбус». Сорокин сделал 25 сэйвов

«Айлендерс» крупно обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский вратарь Илья Сорокин отразил все 25 бросков по своим воротам. Его признали первоей звездой встречи.

«Коламбус» идет на 9-м месте в Восточной конференции, а «Айлендерс» — на 11-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Коламбус» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Нельсон — 22 (бол., Бэйли, Добсон), 10:32 — 1:0. Бэйли — 4 (Палмиери, Пулок), 26:08 — 2:0. Ли — 17 (Пелек, Бовилье), 33:49 — 3:0. Пажо — 10 (мен., Пулок), 37:44 — 4:0. Ли — 18 (Бовилье, Пулок), 51:57 — 5:0. Ли — 19 (бол., Ахо, Бовилье), 59:58 — 6:0.

Вратари: Сорокин — Корписало.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (8+13+12) — 25 (9+13+3).

Наши: — - Гавриков (18.33/1/-2), Чинахов (14.43/2/0).

11 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16048 зрителей.