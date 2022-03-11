«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский отразил 34 броска

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 6:3. Хет-трик оформил Сэм Райнхарт, дубль у Картера Вераге, еще один гол забил Энтони Дюклер.

Форвард Джонатан Юбердо и защитник Аарон Экблад отдали по 4 результативные передачи.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Российский нападающий Максим Мамин провел на льду 12:48, за которые нанес 4 броска и заработал коэффициент полезности «+2».

В составе «Филадельфии» отличились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов провел на льду 22:06.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» — 14-я.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)

Голы: Верхэге — 19 (Барков, Экблад), 3:26 — 1:0. Райнхарт — 20 (бол., Юбердо, Экблад), 14:12 — 2:0. Райнхарт — 21 (бол., Юбердо, Барков), 18:11 — 3:0. Верхэге — 20, 19:30 — 4:0. ван Римсдайк — 13 (Хэйс), 29:01 — 4:1. Аткинсон — 21 (Брассар, Жиру), 32:23 — 4:2. Конекны — 10 (бол., Йорк, Ристолайнен), 38:52 — 4:3. Дюклер — 24 (бол., Юбердо, Экблад), 46:59 — 5:3. Райнхарт — 22 (п.в., Юбердо, Экблад), 57:54 — 6:3.

Вратари: Бобровский — Харт (57:30 — 57:54).

Штраф: 18 — 28.

Броски: 37 (18+7+12) — 37 (15+16+6).

Наши: Мамин (12.48/4/+2) — Проворов (22.06/2/0).

11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17193 зрителя.