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Сегодня, 06:13

«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский отразил 34 броска

Роман Шишов
Корреспондент

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 6:3. Хет-трик оформил Сэм Райнхарт, дубль у Картера Вераге, еще один гол забил Энтони Дюклер.

Форвард Джонатан Юбердо и защитник Аарон Экблад отдали по 4 результативные передачи.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Российский нападающий Максим Мамин провел на льду 12:48, за которые нанес 4 броска и заработал коэффициент полезности «+2».

В составе «Филадельфии» отличились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов провел на льду 22:06.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» — 14-я.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)

Голы: Верхэге — 19 (Барков, Экблад), 3:26 — 1:0. Райнхарт — 20 (бол., Юбердо, Экблад), 14:12 — 2:0. Райнхарт — 21 (бол., Юбердо, Барков), 18:11 — 3:0. Верхэге — 20, 19:30 — 4:0. ван Римсдайк — 13 (Хэйс), 29:01 — 4:1. Аткинсон — 21 (Брассар, Жиру), 32:23 — 4:2. Конекны — 10 (бол., Йорк, Ристолайнен), 38:52 — 4:3. Дюклер — 24 (бол., Юбердо, Экблад), 46:59 — 5:3. Райнхарт — 22 (п.в., Юбердо, Экблад), 57:54 — 6:3.

Вратари: Бобровский — Харт (57:30 — 57:54).

Штраф: 18 — 28.

Броски: 37 (18+7+12) — 37 (15+16+6).

Наши: Мамин (12.48/4/+2) — Проворов (22.06/2/0).

11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17193 зрителя.

Сергей Бобровский
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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2 Питтсбург 58 34 24 77
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4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 58 28 30 59
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 56 34 22 71
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 58 26 32 62
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3 Вегас 59 32 27 68
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5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Бостон – Чикаго
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Детройт – Миннесота
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Каролина – Колорадо
 2 : 0
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 1 : 2
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 5 ОТ
11.03 03:00
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 6 : 3
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
 6 : 0
11.03 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 4 : 1
11.03 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
6 : 2
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