«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский отразил 34 броска
«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 6:3. Хет-трик оформил Сэм Райнхарт, дубль у Картера Вераге, еще один гол забил Энтони Дюклер.
Форвард Джонатан Юбердо и защитник Аарон Экблад отдали по 4 результативные передачи.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Российский нападающий Максим Мамин провел на льду 12:48, за которые нанес 4 броска и заработал коэффициент полезности «+2».
В составе «Филадельфии» отличились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов провел на льду 22:06.
«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» — 14-я.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Филадельфия» — 6:3 (4:0, 0:3, 2:0)
Голы: Верхэге — 19 (Барков, Экблад), 3:26 — 1:0. Райнхарт — 20 (бол., Юбердо, Экблад), 14:12 — 2:0. Райнхарт — 21 (бол., Юбердо, Барков), 18:11 — 3:0. Верхэге — 20, 19:30 — 4:0. ван Римсдайк — 13 (Хэйс), 29:01 — 4:1. Аткинсон — 21 (Брассар, Жиру), 32:23 — 4:2. Конекны — 10 (бол., Йорк, Ристолайнен), 38:52 — 4:3. Дюклер — 24 (бол., Юбердо, Экблад), 46:59 — 5:3. Райнхарт — 22 (п.в., Юбердо, Экблад), 57:54 — 6:3.
Вратари: Бобровский — Харт (57:30 — 57:54).
Штраф: 18 — 28.
Броски: 37 (18+7+12) — 37 (15+16+6).
Наши: Мамин (12.48/4/+2) — Проворов (22.06/2/0).
11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17193 зрителя.
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|19
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|37
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|5
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|34
|55
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|19
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|59
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|87
|2
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|57
|33
|24
|73
|3
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|34
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|71
|4
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|57
|33
|24
|70
|5
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|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|58
|26
|32
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|59
|32
|27
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
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|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|3 : 1
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|4 : 3
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|5 : 6 Б
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 0
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|1 : 2
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 5 ОТ
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|6 : 3
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|6 : 0
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|4 : 1
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|6 : 2
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11