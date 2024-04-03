«Айлендерс» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Айлендерс» переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

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