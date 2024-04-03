«Миннесота» — «Оттава»: видеообзор матча

«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 83 (37+46) очка в этом сезоне.

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