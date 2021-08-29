Айкел снова не смог договориться с «Баффало» по методам лечения травмы

Капитан «Баффало» Джек Айкел провел новую встречу с руководством клуба. На этой встречи также присутствовали представители лиги, профсоюза игроков и несколько врачей, сообщает Sportsnet.

Однако Айкел и «Сэйбрз» снова не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

О возможном обмене Айкела заговорили после того, как хоккеист публично заявил, что недоволен результатами выступления команды и разными подходами к лечению травмы. По итогам регулярного чемпионата 2020-21 годов «Сэйбрз» (15-34-7) заняли последнее место в НХЛ. Команда к тому же установила антирекорд лиги, потерпев 18 поражений подряд (0-15-3). В последний раз «Баффало» играл в плей-офф в 2011 году, за пять лет до появления Айкела в НХЛ.