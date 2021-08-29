У Котканиеми возник конфликт с «Монреалем» после того, как он оказался в запасе в финале Кубка Стэнли

У нападающего «Монреаля» Йеспери Котканиеми возник конфликт с руководством команды. Хоккеист был недоволен тем, что оказался в запасе по зоду финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает журналист Даррен Дрегер.

Именно поэтому 21-летний хоккеист не торопился подписывать новый контракт с клубом.

Ранее «Каролина» сделала контрактное предложение финну — на один год и 6,1 миллиона долларов.

Теперь у «Монреаля» есть время до 4 сентября, чтобы либо повторить это предложение, либо получить за нападающего, находящегося в статусе ограниченно свободного агента, компенсацию от «Харрикейнз» в виде права выбора в первом и третьем раундах драфта.

«Монреаль» задрафтовал Котканиеми в 2018 году под общим третьим номером. В общей сложности он сыграл 171 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, заработав в них 62 (22+40) балла за результативность и еще 12 (9+3) в 29 играх плей-офф.

Интересно, что двумя годами ранее в межсезонье 2019 года «Канадиенс» предложили подписать пятилетний контракт на 42,27 млн центрфорварду «Харрикейнз» Себастьяну Ахо, ставшему тогда ограниченно свободным агентом. «Каролина» повторила предложение в течение суток.

Предложение, сделанное сейчас «Каролиной» Котканиеми, предусматривает выплату хоккеисту подписного бонуса в размере 20 долларов. Ахо играет под 20-м номером.