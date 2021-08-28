«Даллас» не хочет подписывать максимальный по сроку контракт с Клинбергом

«Даллас» ведет переговоры по новому контракту с защитником Йоном Клинбергом. Однако «Старз» не готовы предложить ему максимально возможный по сроку контракт на восемь лет, сообщает The Athletic.

У 29-летнего шведа остался последний год по действующему соглашению. По нему он получает 4,25 миллиона долларов в год. Таким образом, новый контракт выступит в силу, когда ему будет уже 30 лет.

Именно поэтому клуб не хочет подписывать с ним очень долгий контракт. При этом «Звезды» готовы пойти на существенное увеличение зарплаты хоккеиста.

В прошлом сезоне защитник провел 53 матча и набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «-15». «Даллас» выбрал Клинберга на драфте-2010 под общим 131-м номером в пятом раунде.

Напомним, этим летом «Старз» заключили новый долгосрочный контракт с другим защитником — Миро Хейсканеном. Он подписал восьмилетний контракт с «Далласом» на общую сумму 67,6 млн.