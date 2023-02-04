Аскаров отразил 28 бросков в матче за фарм-клуб «Нэшвилла» в АХЛ

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Манитобу» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» вратарь Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 29, форвард Егор Афанасьев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 20-летний Аскаров провел 28 матчей в АХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 73 шайбы при 90,5 процента отраженных бросков. У 22-летнего Афанасьева 21 (10+11) очко в 43 играх.